25 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri BM Kıbrıs için harekete geçti: Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Cenevre'de bir araya gelecek

BM Kıbrıs için harekete geçti: Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Cenevre'de bir araya gelecek

Son dakika haberi... , Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler , ve 'yi 27-29 Nisan'da 'de bir araya getirecek.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
ABONE OL
BM Kıbrıs için harekete geçti: Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Cenevre'de bir araya gelecek

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, ''Genel Sekreter 27-29 Nisan 2021 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 toplantı düzenlemeyi planlıyor.'' ifadesine yer verdi.

Açıklamada toplantının amacının Kıbrıs sorununa yakın gelecekte kalıcı bir çözüm bulmak için tarafların ortak zeminde buluşup buluşamayacağını görmek olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi karıştı! Binlerce kişi sokağa indi GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ KARIŞTI! BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA İNDİ
Son dakika: Ersin Tatardan Kıbrıs meselesi açıklaması! Türkiye ile uyum içindeyiz SON DAKİKA: ERSİN TATAR'DAN KIBRIS MESELESİ AÇIKLAMASI! TÜRKİYE İLE UYUM İÇİNDEYİZ
İngiltereden Kıbrıs açıklaması! Dışişleri Bakanı Raab: Çözüm için rol oynayacağız İNGİLTERE'DEN KIBRIS AÇIKLAMASI! DIŞİŞLERİ BAKANI RAAB: ÇÖZÜM İÇİN ROL OYNAYACAĞIZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiyenin Kıbrıs Türk halkına desteği tamdır DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE'NİN KIBRIS TÜRK HALKINA DESTEĞİ TAMDIR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA