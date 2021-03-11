Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesinin temel atma töreni Rusya’da yankı uyandırdı

Putin'in açıklamaları ise "Akkuyu NGS, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınacak. Projeye başlarken, Türk dostlarımız önümüze böyle bir hedef koydu. Sayın Erdoğan, bundan hep bahsetti. Dolayısıyla biz bu zamanlamayı tutturmaya büyük bir önem vermekteyiz." sözleriyle okuyuculara aktarıldı.