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Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesinin temel atma töreni Rusya’da yankı uyandırdı

Başkan ve Devlet Başkanı ’in de çevirim içi yöntemle katıldığı, 'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temel atma töreni, basınında geniş yer buldu. Rus gazetesi Kommersant, “Akkuyu, Türk-Rus iş birliğinin sembollerinden biridir. Nükleer santralin inşası, 'nin enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik stratejik bir adımdır.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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gazetesi Kommersant, Rus televizyon kanallarının da canlı yayınla aktardıkları töreni, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin üçüncü bloğunun inşaatını başlattı" başlığıyla verdi.

TÜRK-RUS İŞ BİRLİĞİNİN SEMBOLLERİNDEN BİRİ
Haberde, Başkan Erdoğan'ın projede dördüncü güç ünitesinde temelin gelecek yıl atılacağı bilgisini verdiğine işaret edilirken, "Akkuyu, Türk-Rus iş birliğinin sembollerinden biridir. Nükleer santralin inşası, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik stratejik bir adımdır." ifadeleri aktarıldı.

Putin'in açıklamaları ise "Akkuyu NGS, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınacak. Projeye başlarken, Türk dostlarımız önümüze böyle bir hedef koydu. Sayın Erdoğan, bundan hep bahsetti. Dolayısıyla biz bu zamanlamayı tutturmaya büyük bir önem vermekteyiz." sözleriyle okuyuculara aktarıldı.

PUTİN, TÜRKİYE VE RUSYA'NIN EMEKLERİNİ ÖVDÜ
gazetesinde, gelişme "Putin, Türkiye ve Rusya'nın Akkuyu'nun inşasındaki emeklerini övdü" başlığıyla verildi.

Putin'in "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili birtakım zorluklar bile Türkiye ve Rusya'nın projedeki çalışmalarını engelleyemedi" ifadeleriyle aktarılan haberde, 'nin yap-işlet-devret modelinin uygulandığı dünyadaki ilk nükleer santral projesi olduğuna işaret edildi.

Rus haber ajansı 'ın da "Putin ve Erdoğan, Türkiye'deki Akkuyu nükleer santralinin üçüncü bloğunun inşaatını başlattı" başlığıyla aktardığı haberde, Akkuyu NGS'nin Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) tarafından kıyısında bulunan 'de inşa ettiği belirtildi.

Projede, son teknoloji güvenlik tedbirlerinin uygulandığı bilgisine de yer verilen haberde, çok sayıda Türk uzmanın da istihdam edildiği hatırlatıldı.

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