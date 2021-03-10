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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhaçev ile birlikte Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 10.03.2021 15:32 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 15:34
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında...

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü ünitesinin temeli bugün atılıyor.

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferansla temelini atacağı 3'üncü reaktör için tüm hazırlıklar tamamlandı.

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında...

Temel atma töreni için Mersin'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberinde Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhaçev ile birlikte inşaat sahasında incelemelerde bulundu.


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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında...

Dönmez, bugün temeli atılacak olan 3'üncü reaktör ve diğer çalışmalar hakkında Rus ve Türk yetkililerden bilgi aldı.

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferansla katılacağı temel atma töreninin, saat 16.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

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