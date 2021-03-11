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Yunanistan’da ortalık karıştı! Kadınlar Türklerle evlenmek için Miçotakis’e karşı ayaklandı

'ın bölgesinde devam eden gösterilerde kadınların tüm dünyada büyük ses getiren bir istekleri oldu. Başbakan Miçotakis'e çağrı yapan kadınlar " ile sınırları aç, 'e gidip Türklerle evleneceğiz" dediler.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Yunanistan’da ortalık karıştı! Kadınlar Türklerle evlenmek için Miçotakis’e karşı ayaklandı

'ın başkenti 'nın bölgesinde polisin bir kişiyi darbetmesinin ardından binlerce kişi, protesto gösterisi düzenledi.

basını, söz konusu kişinin izinsiz gösteri yapmak istemesi sonucu darbedildiğini yazarken, diğer taraftan ise vatandaşa koronavirüs tedbirlerlerine uymadığı gerekçesiyle müdahale edildiği öne sürülmüşü.

Polis şiddetine tepki gösteren grup ile güvenlik güçleri arasında gece boyunca çatışmalar yaşandı.

"İZMİR'E GİDİP TÜRKLERLE EVLENECEĞİZ"
Ülkenin sahne olduğu şiddet olaylarını protesto eden göstericiler, ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Müzik eşliğinde düzenlenen gösterilerde dans eden bazı Yunan kadınların, Başbakan 'e tepki göstererek, "Türkiye ile sınırları aç, İzmir'e gidip Türklerle evleneceğiz." şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

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