60 yıllık hayal gerçek oluyor! İşte Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin tarihçesi

Başkan Erdoğan "Nükleer santral birçok yan sektöre katkı yapacaktır. Şu anda 16 bin, üretim döneminde ise 4 bin kişilik istihdam sağlayacak. Öğrencilerimizden 186'sı zorunlu eğitimlerini tamamladı ve ülkesine döndü. Nükleer Güç Santralimizin tüm süreçlerinde bu öğrencilerimiz görev alacak" dedi. Putin ise, 2 ülke arasındaki dostluğun pekişeceğini belirtti ve "Yeni bir dönem başlıyor" dedi.