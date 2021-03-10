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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 60 yıllık hayal gerçek oluyor! İşte Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin tarihçesi 60 yıllık hayal gerçek oluyor! İşte Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin tarihçesi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli bugün atıldı. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak santralin temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katıldı.Peki Akkuyu'da bugünlere nasıl gelindi? Peki bu santralin Türkiye'ye ne gibi katkıları olacak? İşte tarihi projenin tarihçesi...
Giriş Tarihi: 10.03.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 17:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni"ne video konferans yöntemiyle katıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan
"Nükleer santral birçok yan sektöre katkı yapacaktır. Şu anda 16 bin, üretim döneminde ise 4 bin kişilik istihdam sağlayacak. Öğrencilerimizden 186'sı zorunlu eğitimlerini tamamladı ve ülkesine döndü. Nükleer Güç Santralimizin tüm süreçlerinde bu öğrencilerimiz görev alacak" dedi. Putin ise, 2 ülke arasındaki dostluğun pekişeceğini belirtti ve "Yeni bir dönem başlıyor" dedi. PROJENİN TARİHÇESİ Peki Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde bugünlere nasıl gelindi? İşte projenin tarihi ve bugüne gelinen süreçte yaşananlar.
Türkiye'nin kendi topraklarında nükleer güç santrali inşa etme niyeti 1960'larda ortaya çıkmıştır. 1995 yılında Türkiye, Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Anlaşma'yı imzalayan ilk ülkelerden biri oldu.
Hemen ardından ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişimin inisiyatifini eline alan ve personel yetiştirmeye başlayan Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu kuruldu.