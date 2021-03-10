Son dakika: Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı ikinci kez görevden aldı

Ermenistan'da Azerbaycan karşısında alınan tarihi yenilgi sonrası başlayan iç karışıklık devam ediyor. Şubat ayının son günlerinde Paşinyan hükümeti ve Ermenistan ordusu arasında başlayan 'savaş' hali yeni bir boyut kazandı.

Karabağ'da Azerbaycan'a yenilen Ermenistan'da darbe krizi patlak vermişti. Ermenistan ordusu, eleştirilerin hedefindeki Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası talebiyle muhtıra yayınladı. Bunu 'darbe girişimi' olarak niteleyen Paşinyan, Genelkurmay Başkanı'nı görevden almıştı. Ancak Paşinyan'ın bu kararı devreye girememişti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasına dair kararı imzalamadı. Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'ın adımı için "Ermenistan'ın güvenliği ve toprak bütünlüğünü riske atıyor. Kararımı, anayasal hakkım olan üç günlük sürenin sonunda vereceğim" dedi. Ülke siyasetinde aktif rol almasa da, bu tarz kararlarda nihai onayı Cumhurbaşkanı veriyor. Sarkisyan, daha önce Başbakan Paşinyan'ın sunduğu kararların hiçbirini veto etmemişti.

Bu sabah Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre ise Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı ikinci kez görevden aldı. Haber Rus ajansı RİA'ya dayandırıldı.