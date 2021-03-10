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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye vurgusu! ''Önemli bir müttefik"

Genel Sekreteri 'den açıklaması geldi. Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu belirterek, "Sadece haritaya bakarsanız bunu görebilirsiniz." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2021
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye vurgusu! ''Önemli bir müttefik
Stoltenberg, 'daki Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Merkezi tarafından düzenlenen "'nun adaptasyonu" konulu video konferansa katıldı.

'nin 'dan S-400 hava savunma sistemleri almasıyla ilgili bir soruya Stoltenberg, NATO müttefikleri arasındaki farklılıkların yeni bir şey olmadığını; NATOnun bu farklılıkları, anlaşmazlıkları, sorunları tartışmak ve çözüm bulmak için iyi bir platform olduğunu söyledi.

Stoltenberg, 'ya S-400, ve mülteci sorunu gibi konularda endişelerin dile getirildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Fakat şunu da anlamalıyız ki Türkiye önemli bir müttefik. Çünkü sadece haritaya bakarsan ne kadar önemli olduğunu görebilirsin. Özellikle ve 'ye sınırı olduğundan, DEAŞ ile mücadelede kaydedilen ilerlemeden, bölgede DEAŞ'in kontrol ettiği bölgelerde milyonlarca insanın özgürleştirilmesinden, altyapı temelleri ile Türkiye'deki havalimanları çok büyük önem taşıyor."

Sorunların çözümünde, doğru yönde adım atmak için gerginliği azaltma arayışı içinde olduklarını vurgulayan Stoltenberg, bu konuda NATO içinde çatışma çözme mekanizması kurduklarını ve olumlu ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.

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