Tayland Başbakanı sorulara sinirlendi! Gazetecilere dezenfektan sıktı
Son dakika haberi... Tayland'da Başbakan basın toplantısı sonrasında sinirlendi ve gazetecilerin üzerine el dezenfektanı sıktı. O anlarda kameralar kayıttaydı.
DÜNYA A Haber
Gazeteciler başbakana soru sormak istedi. Başbakan gazetecilerin üzerine el dezenfektanı sıktı. Görüntüler Tayland'dan. Tayland Başbakanı basın toplantısı düzenledi. Toplantının sonunda ise gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.
Kürsü üzerindeki dezenfektanı aldı ve bir anda gazetecilerin üzerine sıkmaya başladı.
Gazeteciler de o anları telefonlarıyla kaydetti. Bazıları ise not defteriyle yüzünü kapatmaya çalıştı.
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Tayland başbakanının sinirli olmasının sebebi ise gazetecilerin, üç bakanın 2014'te darbeyle sonuçlanan protestolarda isyana teşvikten suçlu bulunmasına ilişkin sorularıydı.
Başbakan toplantı odasından çıkarken bile spreyi sıkmaya devam etti.