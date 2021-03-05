ABD Irak ve Suriye'ye üssüne hava savunma sistemi gönderdi

ABD Merkez Komutanı General Kenneth McKenzie, daha önce patlayıcı cihazların bu konuda ilk sırada yer almasının ardından, küçük dronların Irak'taki ABD kuvvetleri için en büyük tehlike olduğunu belirtmişti. McKenzie, "Büyük, yüksek maliyetli dronlardan değil, mağazalardan bin doları geçmeyen bir miktara satın alınabilen küçük dronlardan söz ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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