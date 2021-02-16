Son dakika: ABD'den eli kanlı örgüt PKK'ya silah desteği

Son dakika haberi... Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya başlattığı tarihi operasyon, hainleri iyice köşeye sıkıştırdı. Çok sayıda kayıp veren örgüt tükenme noktasına geldi. PKK ile organik bağını gizlemeyen ABD, örgüt için yeniden devreye girdi. ABD askeri konvoyu Suriye’deki PKK/PYD bölgesine silah taşırken görüntülendi. ABD'nin teröristlere olan silah desteği, dün Başkan Erdoğan'ın gösterdiği sert tepkiyi akıllara getirdi. Başkan Erdoğan Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde "İşte ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız'' ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye, PKK'nın katlettiği vatandaşlarını toprağa verip yasını tutarken, ABD konvoyları terör örgütüne silah taşımaya devam etti. ABD'ye ait büyük konvoya ilişkin görüntüler Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentinde çekildi ve sosyal medyada yer aldı.

Kuzey Irak'tan Suriye'nin kuzeyine giriş yapan TIR'ların ülkenin doğusundaki Deyrizor'da bulunan El Ömer petrol sahasına silah, ekipman ve lojistik malzeme taşıdığı kaydedildi.

Önceki gün Twitter'da Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentinde çekilmiş, Kuzey Irak'tan kuzey Suriye'ye giriş yapmış ABD askeri malzemelerinin bulunduğu konvoyun görüntüleri yayınlandı.

Rus Sputnik haber sitesi ise, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde bulunun El Ömer petrol sahasına silah, ekipman ve 'lojistik malzeme' taşıyan büyük bir konvoy yolladığını bildirdi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da, ABD'nin buradaki işgalini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

SANA, Haseke vilayetinin güneydoğusunda iki Amerikan askeri helikopterinin el Şeddadi üssüne inerken saptandığını aktardı. Ajans, helikopterlerin 25 civarında Amerikan askerini alarak doğuya, Irak sınırına doğru yöneldiğini kaydetti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby geçen hafta yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'de 900 askeri olduğunu söylemişti.

ANKARA'NIN TEPKİSİNDEN SONRA BLİNKEN TAZİYE İLETTİ 'PKK SORUMLU' DEDİ

ABD'de yeni yönetimin göreve başlamasının ardından Türkiye ile dışişleri bakanları seviyesinde ilk görüşme dün gerçekleşti. Görüşmede ABD tarafı, Gara'daki olaydan PKK'nın sorumlu olduğunu vurguladı, taziyelerini iletti.

Irak'ın kuzeyinde 13 silahsız Türk vatandaşının PKK terör örgütünce şehit edilmesine ilişkin ABD Dışişlerinin yaptığı, "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa" şeklindeki şartlı açıklamaya Ankara'nın sert tepki göstermesi sonrası, Washington yönetimi geri adım attı.

ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sert ifadelerle tepki göstermesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler PKK'nın bu katliamına karşı ya sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar" diye eleştiride bulunması ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfiled'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Türkiye'nin tepkisini diplomatik yoldan da en sert şekilde göstermesi üzerine, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hem 13 vatandaş için taziyelerini iletti, hem de olaydan PKK'yı sorumlu tuttu.

ÇAVUŞOĞLU-BLINKEN GÖRÜŞMESİ

Blinken bu tutumunu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile göreve gelmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinde ortaya koydu. İki bakanın dün akşamki görüşmesinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, terör örgütü PKK'nın Gara'da rehin tuttuğu 13 Türk vatandaşını katletmesine ilişkin açıklamasının neden olduğu kriz konuşuldu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, iki bakanın Türkiye ile ABD'nin ikili ilişkilerini ve başta terörle mücadele olmak üzere ortak menfaatlerini ele aldıklarını kaydetti. Price, "İki taraf Suriye'deki savaşın siyasi çözümü için destek ve iş birliklerini arttırma vaadinde bulundu. Bakan, Kuzey Irak'ta Türk rehinelerin ölümü üzerine taziyelerini iletti ve PKK'nın bundan sorumlu olduğuna dair görüşümüzü yineledi" dedi. Blinken'ın ayrıca, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasından vazgeçmesi çağrısında bulunduğunu da belirten Price, Bakanın Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelere ise desteğini vurguladığını kaydetti

ANKARA DOĞRULADI

Hürriyet'in haberine göre; Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre telefon görüşmesinde Blinken'ın taziyelerini ilettiğini ve PKK'nın bu olaydan sorumlu olduğunu ifade ettiğini doğruladılar. Edinilen bilgiye göre, görüşmede Çavuşoğlu ise, son dönemde ABD tarafından yapılan açıklamalardan duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Çavuşoğlu ayrıca, yeni görevi nedeniyle Blinken'ı tebrik etti. İki bakan, Türkiye ile ABD'deki yeni yönetimin karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirmesinde mutabık kaldı. İkili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığı görüşmede, FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400 Suriye ve Doğu Akdeniz konularının da görüşüldüğü öğrenildi.