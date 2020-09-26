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ABD'li komutandan YPG/PKK itirafı: Korkunç bir hataydı

'nin 'de terör örgütü 'ye desteği devam ederken, eski ABD Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı'dan itiraf gibi açıklama geldi. Eski ABD'li komutan, terör örgütü 'nın uzantısı YPG'ye silah verilmesinin 'korkunç bir hata olduğunu söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
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ABD'li komutandan YPG/PKK itirafı: Korkunç bir hataydı

"Terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'ye silah verilmesinin korkunç bir hataydı." Bu sözler eski ABD Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges'a ait.

KORKUNÇ VE STRATEJİK BİR HATAYDI
Brüksel Merkezli Avrupa Politikaları Merkezi'nin internet üzerinden düzenlenen, 'NATO ve Türkiye' konulu konferansında konuşan Hodges, "YPG'ye silah verilmesi korkunç bir stratejik hataydı" dedi. CNN'de yer alan habere göre; ABD'nin bu adımı taktik kazanım amacıyla attığını ancak bunun müttefik Türkiye'yle ilişkilerin bozulmasına neden olduğunu belirten Hodges, ilişkilere format atılması gerektiğini söyledi.

Ben Hodges geçen yıl yaptığı bir açıklamada da YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu kaydederek, "YPG müttefikimiz değil. Müttefik demek sadece duygusal değil, aynı zamanda hukuksal bir ilişki anlamına gelir. Yükümlülükler içerir. Bizim hukuksal olarak yükümlülüklerimiz, 1952'den beri NATO müttefikimiz olan Türkiye içindir" demişti.

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