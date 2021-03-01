Son dakika: Azerbaycan'da yeniden imar süreci hız kazandı! Türk firmaları öncelikli olacak

FUZULİ'YE HAVALİMANI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in temelini attığı Fuzuli Uluslararası Havalimanı ise Şuşa'nın ve Güney Kafkasya'nın cazibe merkezine dönüşmesine katkı sunacak. Havalimanı inşası, 15 Türk mühendis ve proje müdürüne emanet. Havalimanının pist bölümünün ağustos ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Bina ve diğer kısımların yapımında da Türk firmaları etkin görev alacak.

Azerbaycan Havayolları Direktörü Farhan Guluyev, "30 yıllık Ermeni işgalinden sonra bir harabeyi teslim aldık. Tarihi zaferimizin ardından altyapı ve lojistik çalışmalarına hız kazandırdık. Bölgenin tekrar canlanması sağlanacak ve Şuşa bir turizm merkezine dönüşecek ve lojistik merkez halini alacak" diye konuştu.