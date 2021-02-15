Türkiye ve Azerbaycan'ın da içinde bulunduğu İslam coğrafyasının mesaisini emeğini ve birikimini terör ve işgalden kurtarmak için harcadığına işaret eden Şahin, "İslam ile terörün yan yana gelmesi mümkün değildir. Ülkemiz DEAŞ, El-Kaide gibi örgütlerin yanında PKK ve devletin içine sızmış darbe yapmaya kalkışan FETÖ terör örgütü ile de mücadele etmektedir." diye konuştu.