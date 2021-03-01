01 Mart 2021, Pazartesi
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Suudi Arabistan'dan flaş Rusya hamlesi! S-400 ve Su-35 görüşmesi

'deki başkanlık değişimi sonrasında ile ilişkilerde de işler tersine döndü. Biden yönetiminin Suudi Arabistan'a silah satışını durdurması ve Cemal Kaşıkçı kararının ardından ipler kopma noktasına geldi. Suudi Arabistan'ın bu gelişmelerin ardından ile S-400 ve SU-35 görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2021
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Suudi Arabistan'dan flaş Rusya hamlesi! S-400 ve Su-35 görüşmesi

en son 3 yıl önce S-400'ler için ile temas kurdu. İki ülke arasında S-400 ve SU-35 alımları için görüşüldüğü açıklandı.

Rostec CEO'su Sergei Chemezov, bir sözleşme imzalanana kadar bu konuda açıklama yapamayacağını söyledi.

Suudi Arabistan Askeri Sanayii (SAAS) 2030 yılına kadar savunma teçhizatının yüzde 50'sini üretmek istiyor. Suudi Arabistan Rusya ile S-400 konusunda teknoloji transferinde bulunmak istiyor.

Eski Başkanı Donald Trump, S-400'ün rakibi olan Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) füze sistemlerinin Suudi Arabistan'a satışını onaylamıştı.

Ancak yeni Biden yönetiminin Suudi Arabistan'a silah satışını durdurduğu biliniyor.

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