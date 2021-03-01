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ABD'de zincirleme kaza: 40 araç karıştı

'de zorlu kış şartları ve buzlanmanın yol açtığı bir zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü. 40 aracın çarpışarak hurdaya döndüğü olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.

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Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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ABD'de zincirleme kaza: 40 araç karıştı

Onlarca araç birbirine girdi ortalık savaş alanına döndü. Görüntüler tarihinin en zorlu kışlarından birini yaşayan ABD'den.

ABD'de zincirleme kaza: 40 araç karıştı

Ülkenin Montana eyaletinde bir otobanda buzlanma nedeniyle facia yaşandı. Otobüs TIR ve otomobillerin üst üste çıktığı kazada 40'a yakın araç hurdaya döndü.

ABD'de zincirleme kaza: 40 araç karıştı

Şans eseri can kaybı yaşanmadığı belirtilen olayda iki kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu ve hastaneye yatırıldığı ifade edildi.

ABD'de zincirleme kaza: 40 araç karıştı

Diğer yandan ülkenin Teksas eyaletinde 11 Şubat'ta yaşanan kazada da 70'den fazla araç birbirine girmiş 5 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'de zincirleme kaza: 40 araç karıştı

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