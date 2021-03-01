ABD'de zincirleme kaza: 40 araç karıştı
ABD'de zorlu kış şartları ve buzlanmanın yol açtığı bir zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü. 40 aracın çarpışarak hurdaya döndüğü olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.
DÜNYA A Haber
Onlarca araç birbirine girdi ortalık savaş alanına döndü. Görüntüler tarihinin en zorlu kışlarından birini yaşayan ABD'den.
Ülkenin Montana eyaletinde bir otobanda buzlanma nedeniyle facia yaşandı. Otobüs TIR ve otomobillerin üst üste çıktığı kazada 40'a yakın araç hurdaya döndü.
Şans eseri can kaybı yaşanmadığı belirtilen olayda iki kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu ve hastaneye yatırıldığı ifade edildi.
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Diğer yandan ülkenin Teksas eyaletinde 11 Şubat'ta yaşanan kazada da 70'den fazla araç birbirine girmiş 5 kişi hayatını kaybetmişti.