Son dakika: Bakan Pekcan'dan Azerbaycan ile ticaret anlaşması açıklaması
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasının bölge ticareti için de büyük bir adım olduğunu dile getirdi. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Pekcan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, kendileri ile tam bir iş birliği halinde olacağız" dedi.
EKONOMİ AA
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Azerbaycan'ın zaferi, bölgemizin ticari ve lojistik yapısının değişeceği yepyeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu yeni dönemde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, kendileri ile tam bir iş birliği halinde olacağız." açıklamasında bulundu.
TARİH VERİLDİ
Anlaşma hakkında açıklama yapan Bakan Pekcan, "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek." dedi.
Türkiye ile Azerbaycan'ın hedefini de açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi için çalışmaya başladık. Azerbaycan ile hedefimiz, Cumhurbaşkanlarımızın da belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak" ifadelerini kullandı.