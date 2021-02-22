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Irak hükümeti: Yeşil Bölge’ye 3 Katyuşa roketi atıldı

Irak hükümeti, başkent ’taki ’yi hedef alan roketli saldırıda bölgeye 3 adet roketi düştüğünü açıkladı.Roketleri atmak için kullanılan rampanın bulunduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda 4 aracın hasar gördüğü bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Irak hükümeti: Yeşil Bölge’ye 3 Katyuşa roketi atıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ile hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlenmişti. Irak güvenlik yetkilileri, Yeşil Bölge'ye 4 adet Katyuşa roketinin düştüğünü belirtmişti.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge'ye 3 adet Katyuşa roketinin düştüğü bildirildi. Açıklamada korunaklı Yeşil Bölge'ye 2 roket, el-Harsiye bölgesine de bir roket düştüğü aktarılırken, roketlerin Hay el-Selam bölgesinden fırlatıldığı ifade edildi.

Roketleri atmak için kullanılan rampanın bulunduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda 4 aracın hasar gördüğü bildirildi.

Irak basınında yer alan haberde, saldırıda birkaç vatandaşın yaralandığı ve çok sayıda aracın hasar gördüğü öne sürülmüştü.

Irak'ta 15 Şubat'ta Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine de roketli saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. 20 Şubat'ta ise Selahaddin ilinde bulunan Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlenmişti.

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