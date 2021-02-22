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Dünyaca ünlü biyologdan bomba iddia: Koronavirüs laboratuvarlarda üretildi

Dünyaca ünlü biyologdan bomba koronavirüs iddiası geldi. 'nin ünlü bir televizyon programında son döneme damgasını vuran koronavirüs salgını konu olarak ele alındı. Ünlü sunucu 'in sunduğu programa konuk olan iki biyolog yaptıkları iddia ile gündeme bomba gibi düştü. Biyolog Bret Weinstein ve Heather Heying, koronavirüsün yüzde 90 oranında laboratuvar üretimi olabileceğini ileri sürdü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.02.2021
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Dünyaca ünlü biyologdan bomba iddia: Koronavirüs laboratuvarlarda üretildi

Yapımcılığını HBO'nun üstlediği 'Real Time with ' programının sunucusu Bill Maher'ın geçtiğimiz haftaki konuğu karı-koca iki biyolog oldu.

Maher, biyolog Bret Weinstein ve Heather Heying'e son günlerde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili sorular sordu.

"YÜZDE 90 LABORATUVARDA ÜRETİLMİŞ OLABİLİR"

Maher, koronavirüsün laboratuvarda üretilmiş olduğunu ve laboratuvardan sızmış olabileceğini dile getirdi. Maher bir oran vermesi gerekirse de yüzde 50 olabileceğini dile getirse de iki biyoloğun konuyla ilgili fikrini sordu.

Biyologlardan Weinstein ise; koronavirüsün yüzde 90 oranında laboratuvarda üretilmiş olabileceğini iddia etti.

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