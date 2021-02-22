Dünyaca ünlü biyologdan bomba iddia: Koronavirüs laboratuvarlarda üretildi

"YÜZDE 90 LABORATUVARDA ÜRETİLMİŞ OLABİLİR"

Maher, koronavirüsün laboratuvarda üretilmiş olduğunu ve laboratuvardan sızmış olabileceğini dile getirdi. Maher bir oran vermesi gerekirse de yüzde 50 olabileceğini dile getirse de iki biyoloğun konuyla ilgili fikrini sordu.