Dünyaca ünlü biyologdan bomba iddia: Koronavirüs laboratuvarlarda üretildi
Dünyaca ünlü biyologdan bomba koronavirüs iddiası geldi. ABD'nin ünlü bir televizyon programında son döneme damgasını vuran koronavirüs salgını konu olarak ele alındı. Ünlü sunucu Bill Maher'in sunduğu programa konuk olan iki biyolog yaptıkları iddia ile gündeme bomba gibi düştü. Biyolog Bret Weinstein ve Heather Heying, koronavirüsün yüzde 90 oranında laboratuvar üretimi olabileceğini ileri sürdü.
Yapımcılığını HBO'nun üstlediği 'Real Time with Bill Maher' programının sunucusu Bill Maher'ın geçtiğimiz haftaki konuğu karı-koca iki biyolog oldu.
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