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Trump'ın başı vergi kayıtlarıyla dertte! Yüksek mahkeme incelenmesi için izin verdi

Son dakika haberi... 'de Eski Başkan ’ın başı kanlı Kongre baskını nedeni ile aklandığı azil soruşturmasının ardından şimdi de vergi kayıtları ile dertte. ABD’de Yüksek Mahkeme, Federal Bölge Mahkemesinin yürüttüğü soruşturma kapsamında 'ın geçmişe dönük vergi kayıtlarına erişimine izin verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.02.2021
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Trump'ın başı vergi kayıtlarıyla dertte! Yüksek mahkeme incelenmesi için izin verdi

Bölge Savcısı Cyrus Vance, 'ın emlak şirketi tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen sigorta ve banka dolandırıcılığı soruşturması için Trump'ın muhasebe firması Mazars USA LLP'den 8 yıllık mali kayıtları mahkemeye sunmasını istemişti. Vance'in ofisi Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından yaptığı açıklamada, "Çalışma devam ediyor" dedi.

Vance, soruşturmanın artık daha geniş olduğunu ve potansiyel banka, vergi ve sigorta dolandırıcılığının yanı sıra iş kayıtlarının tahrif edilmesine odaklanabileceğini belirtti.

Vance, 2019'dan bu yana Trump'ın vergi beyannameleri ve diğer finansal bilgilerine ulaşmaya çalışırken, Trump'ın hukuk ekibi Trump'ın o dönem Başkanlık koltuğunda oturduğu için soruşturulamayacağını savunmuştu. Trump ise, Vance'in soruşturması için " tarihindeki en kötü cadı avının devamı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme, geçtiğimiz sene temmuz ayında 7'ye 2 oy ile Trump'ın vergi beyannamesi talebinde bulunan geniş dokunulmazlık iddialarını reddetmişti. Vance, Trump'ın 'taki mülklerine verilen kredileri ve 2016 seçimlerinde rüşvet aldığı iddialarını araştırıyordu.

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