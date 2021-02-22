Trump'ın başı vergi kayıtlarıyla dertte! Yüksek mahkeme incelenmesi için izin verdi

Vance, 2019'dan bu yana Trump'ın vergi beyannameleri ve diğer finansal bilgilerine ulaşmaya çalışırken, Trump'ın hukuk ekibi Trump'ın o dönem Başkanlık koltuğunda oturduğu için soruşturulamayacağını savunmuştu. Trump ise, Vance'in soruşturması için "Amerikan tarihindeki en kötü cadı avının devamı" değerlendirmesinde bulunmuştu.