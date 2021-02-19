Son dakika: Bill Gates’ten mutasyona karşı üçüncü doz aşı uyarısı





CBS gece haberlerinden Norah O'Donnell'a konuşan Gates, "Şimdiki tartışma şu ki, mevcut aşının süper yüksek bir haline mi ihtiyacımız var, yoksa tamamen aynı olan üçüncü bir doza mı ihtiyacımız var, yoksa modifiye edilmiş başka bir aşıya mı ihtiyacımız var? " dedi.