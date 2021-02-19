Washington Post'tan Erdoğan analizi: ABD'yi azarladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin 'eğer'li Gara açıklamasına sert tepki gösterdi. PKK'ya desteklerinden dolayı ABD'yi hedef alan Başkan Erdoğan basında manşetlerde yer aldı. ABD basını Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını "ABD'yi azarladı" başlığıyla verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yönelik "Gara" tepkisi ABD basınında geniş yer buldu. ABD'nin en prestijli medya organlarından Washington Post'ta, Türkiye'nin ABD'ye yönelik mesajı değerlendirildi.
"BAL GİBİ PKK'NIN ARKASINDASINIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi'de ABD'nin açıklamalarına tepki göstermişti.
Konuşmasında ABD'ye sert eleştirilerde bulunan Başkan Erdoğan Erdoğan, ''İşte ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız'' şeklinde konuştu.
Köşe yazarı Max Boot, ABD'nin dış siyaset hamlelerinin kaleme alındığı bir köşe yazısı yayınlandı. ABD'nin mesaj nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından azarlandığı ifade edildi.
"ERDOĞAN ABD'Yİ AZARLADI"
İsrail, Mısır ve Türkiye gibi ülkelerin, Washington yönetiminden hoşnutsuzluk duyduğuna ilişkin sinyaller verdiği kaydedilerek, şöyle denildi:
"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'ta 13 Türk'ü öldürenleri desteklediği için ABD'yi azarladı."
Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşıyla ilgili ABD'den yapılan açıklamada, "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" denilmiş, "haberler doğruysa" ifadesi Ankara'nın sert tepkisine neden olmuştu.
Biden'ın Taliban ve İran gibi düşmanlarıyla da mücadele edeceğini hatırlatan Boot, "Bütün dünya Biden'ın bu erken testleri nasıl ele alacağını merakla bekliyor. Bu yaklaşımı bütün başkanlık sürecini etkileyecek. Orta Doğu'daki sorunların dibine inmekten çekinmeli fakat aynı zamanda bütün dünyaya kolay lokma olmadığını göstermek zorunda. Aksi takdirde provokasyonlar daha da kötü bir hale gelecektir" dedi.