Washington Post'tan Erdoğan analizi: ABD'yi azarladı

Biden'ın Taliban ve İran gibi düşmanlarıyla da mücadele edeceğini hatırlatan Boot, "Bütün dünya Biden'ın bu erken testleri nasıl ele alacağını merakla bekliyor. Bu yaklaşımı bütün başkanlık sürecini etkileyecek. Orta Doğu'daki sorunların dibine inmekten çekinmeli fakat aynı zamanda bütün dünyaya kolay lokma olmadığını göstermek zorunda. Aksi takdirde provokasyonlar daha da kötü bir hale gelecektir" dedi.

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