Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüs aşısı oldu! Aşılar ile insanlara çip takacağı iddia ediliyordu
Microsoft'un kurucusu olarak dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Bill Gates koronavirüs aşısı oldu. Bill Gates'in koronavirüs salgınının çıkışında rol oynadığı iddia edilirken, aşıya karşı ortaya koyduğu komplo teorileri de dünyada yankı bulmuştu. Eski ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı Roger Stone bu iddiaları bir adım öteye taşıyarak “Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık” ifadelerini kullanmıştı.
Dünyayı saran koronavirüs salgınında ciddi rolü olduğu öne sürülen Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüs aşısı yaptırdı. Gates aşı anına ilişkin fotoğrafını da Twitter üzerinden paylaştı.
HARİKA HİSSEDİYORUM
65 aşının üstünde olduğu için koronavirüs aşısı yaptırdığını belirten Gates, "İlk dozumu aldım ve harika hissediyorum. Bizi bu noktaya getiren tüm bilim insanlarına, deneme katılımcılarına, düzenleyicilere ve önde gelen sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
NE DEMİŞTİ?
TARİH VE SAYI VERMİŞTİ
Gates, "Üzülerek söylüyorum ki, gelecek dört ila altı ay pandeminin en kötü dönemi olabilir. IHME (Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü) tahminleri 1 Nisan 2021'e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz" dedi.
BEN DE AŞI YAPTIRACAĞIM
ABD'nin eski başkanları Bill Clinton, George Bush ve Barack Obama gibi aşıyı gönüllü olarak halkın önünde yaptırabileceğini söyleyen Gates, bunun kamuoyunun aşıya güvenini artıracağını belirtti, "Ben de aynısını yapacağım. Sıram geldiğinde yan çizmeyeceğim. Zamanı geldiğinde aşıyı görünür bir şekilde yaptıracağım. Çünkü hastalığı başkalarına geçirmemek herkesin yararına" demişti.
BILL GATES YAYILIMDA ROL OYNAMIŞ OLABİLİR
Eski ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı Roger Stone, katıldığı bir programda ilginç iddialar ortaya attı. Stone küresel bir soruna dönüşen koronavirüs salgınının yaratılmasında Bill Gates'in parmağı olabileceğini iddia ettmişti. Roger Stone, "Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık" ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın eski danışmanı Roger Stone, Gates'in insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia etmişti.