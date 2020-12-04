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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bill Gates Covid-19'un biteceğin tarihi 'Çarpıcı bir değişim yaşanacak' diyerek açıkladı Bill Gates Covid-19'un biteceğin tarihi 'Çarpıcı bir değişim yaşanacak' diyerek açıkladı
Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşı ve yeni tedavi yöntemlerine dikkat çekeren 'çarpıcı bir değişim yaşanacak' dedi ve Kovid-19'un ne zaman biteceğine dair tarih verdi. İşte
Bill Gates'in yaptığı o son dakika açıklamasının detayları ve COVID- 19 salgınının biteceğini iddia ettiği tarih... Giriş Tarihi: 04.12.2020 22:06 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 22:21
Microsoft'un kurucusu
Bill Gates, resmi rakamlara göre 65 milyon kişinin enfekte olduğu ve bir buçuk milyon kişinin ise hayatını kaybettiği corona virüs ( COVID-19) salgınına karşı üretilen aşılara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. GALERİ DEVAM EDİYOR 'ÇARPICI BİR DEĞİŞİM YAŞANACAK'
COVID-19 aşı çalışmalarında gelinen sonucu değerlendiren Gates, korona virüsün ne zaman biteceğine ilişkin tarih verirken
aşı çalışmaları için 'çarpıcı bir değişim yaşanacak' dedi. 2021 BAHAR AYLARI...
Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı ve yeni tedavi yöntemleri sayesinde
ABD'nin 2021 baharına kadar normale dönebileceğini söyledi. 4-5 AY ÇOK ACIMASIZ GEÇECEK
TV kanalı NBC'ye verdiği röportajda Gates, salgından korunmak için gösterilen
çabanın artırılmaması durumunda gelecek 4-5 ayın çok acımasız geçeceğini ifade etti.
Gates, aşı üretiminin bahar aylarında iyice artacağını ve çarpıcı bir değişimin yaşanacağını vurguladı.