Bill Gates Covid-19'un biteceğin tarihi 'Çarpıcı bir değişim yaşanacak' diyerek açıkladı

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşı ve yeni tedavi yöntemlerine dikkat çekeren 'çarpıcı bir değişim yaşanacak' dedi ve Kovid-19'un ne zaman biteceğine dair tarih verdi. İşte Bill Gates'in yaptığı o son dakika açıklamasının detayları ve COVID- 19 salgınının biteceğini iddia ettiği tarih...