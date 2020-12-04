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Haberler Galeri Bill Gates Covid-19'un biteceğin tarihi 'Çarpıcı bir değişim yaşanacak' diyerek açıkladı

Bill Gates Covid-19'un biteceğin tarihi 'Çarpıcı bir değişim yaşanacak' diyerek açıkladı

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşı ve yeni tedavi yöntemlerine dikkat çekeren 'çarpıcı bir değişim yaşanacak' dedi ve Kovid-19'un ne zaman biteceğine dair tarih verdi. İşte Bill Gates'in yaptığı o son dakika açıklamasının detayları ve COVID- 19 salgınının biteceğini iddia ettiği tarih...

Giriş Tarihi: 04.12.2020 22:06 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 22:21
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Bill Gates Covid-19'un biteceğin tarihi 'Çarpıcı bir değişim yaşanacak' diyerek açıkladı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, resmi rakamlara göre 65 milyon kişinin enfekte olduğu ve bir buçuk milyon kişinin ise hayatını kaybettiği corona virüs (COVID-19) salgınına karşı üretilen aşılara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Bill Gates Covid-19'un biteceğin tarihi 'Çarpıcı bir değişim yaşanacak' diyerek açıkladı

'ÇARPICI BİR DEĞİŞİM YAŞANACAK'

COVID-19 aşı çalışmalarında gelinen sonucu değerlendiren Gates, korona virüsün ne zaman biteceğine ilişkin tarih verirken aşı çalışmaları için 'çarpıcı bir değişim yaşanacak' dedi.

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Bill Gates Covid-19'un biteceğin tarihi 'Çarpıcı bir değişim yaşanacak' diyerek açıkladı

2021 BAHAR AYLARI...

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı ve yeni tedavi yöntemleri sayesinde ABD'nin 2021 baharına kadar normale dönebileceğini söyledi.

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Bill Gates Covid-19'un biteceğin tarihi 'Çarpıcı bir değişim yaşanacak' diyerek açıkladı

4-5 AY ÇOK ACIMASIZ GEÇECEK

TV kanalı NBC'ye verdiği röportajda Gates, salgından korunmak için gösterilen çabanın artırılmaması durumunda gelecek 4-5 ayın çok acımasız geçeceğini ifade etti.

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Bill Gates Covid-19'un biteceğin tarihi 'Çarpıcı bir değişim yaşanacak' diyerek açıkladı

Gates, aşı üretiminin bahar aylarında iyice artacağını ve çarpıcı bir değişimin yaşanacağını vurguladı.