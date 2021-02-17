Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’ten Türkiye’ye başsağlığı mesajı! Gara'daki katliamı kınadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yoluyla düzenlenen Savunma Bakanları toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Stoltenberg, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 Türk vatandaşına yönelik saldırıyı kınadığını belirtti.

GARA'DAKİ KATLİAMA KINAMA

Stoltenberg, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler şehit edilen 13 Türk vatandaşına yönelik saldırıyı kınadı.

Stoltenberg açıklamasında, "Kuzey Irak'ta 13 vatandaşı öldürülen Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum. Saldırıdan sorumlu olanları şiddetle kınıyorum. Müttefikler, bugün yapılan toplantı sırasında da taziyelerini iletti. Müttefikler, Türk halkı ile dayanışma içerisindedir" dedi.