17 Şubat 2021, Çarşamba
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı

Milli Savunma Bakanı , video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Akar'ın toplantıda, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile NATO ve milli faaliyetlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdiği belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2021
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı
Bakan Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakanlığın Twitter adresinden, Akar'ın da katıldığı toplantıya ilişkin görseller paylaşıldı.

Bakan Akar'ın toplantıda, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile NATO ve milli faaliyetlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdiği belirtildi.

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