Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Akar'ın toplantıda, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile NATO ve milli faaliyetlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdiği belirtildi.
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Bakan Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Bakanlığın Twitter adresinden, Akar'ın da katıldığı toplantıya ilişkin görseller paylaşıldı.
Bakan Akar'ın toplantıda, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile NATO ve milli faaliyetlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdiği belirtildi.