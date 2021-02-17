Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı

Bakan Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakanlığın Twitter adresinden, Akar'ın da katıldığı toplantıya ilişkin görseller paylaşıldı.

Bakan Akar'ın toplantıda, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile NATO ve milli faaliyetlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdiği belirtildi.