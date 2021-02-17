17 Şubat 2021, Çarşamba
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İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem

'ın güneybatısındaki Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.02.2021
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İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dena ilçesi olan deprem, yerel saatle 22.05'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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