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Atina'da Covid-19 kısıtlaması karşıtı gösteri! Polisten vatandaşlara müdahale

'ın başkenti 'da ortalık yine karıştı. Ülkede yeni tip coronavirüs (-19) önlemleri karşıtı gösteri düzenleyen bir gruba polis müdahalede bulundu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 14.02.2021 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021
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Atina'da Covid-19 kısıtlaması karşıtı gösteri! Polisten vatandaşlara müdahale

Yüzlerce gösterici, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda bir araya geldi.

Göstericilerin dağılması için uyarıda bulunan polis, ikazlara uymayan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

"Maskeye hayır", "hükümet istifa" şeklinde sloganlar atan grup üyelerinden bazıları gözaltına alındı.

Aynı grup, yaklaşık üç ay önce de benzer taleplerle gösteri düzenlemişti.

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