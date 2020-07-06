06 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Meksika'da uyuşturucu karteli orduyla çatıştı |Video

Meksika'da uyuşturucu karteli orduyla çatıştı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2020 09:53
Güncelleme:06.07.2020 09:58
Son dakika haberi... Meksika’da uyuşturucu karteline ait küçük uçak otoyola acil iniş yaptı. Ordu ve kartel üyeleri arasında çatışma çıktı.

Meksika'nın güneydoğusunda bulunan Quintana Roo eyaletinde bulunan Chunhuhub ile José Mara Morelos arasındaki otoyolun 61. kilometresine uyuşturucu karteline ait küçük uçak acil iniş yaptı. Meksika ordusu ile kartel üyeleri arasında çatışmada çıktı.

Çatışmada kartel üyeleri geri püskürtülürken, kaçan saldırganlar için helikopter destekli arama çalışması başlatıldı. Ordu, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı, yol trafiğe kapatıldı. Çatışma sırasında kartele ait uçakta yangın çıkması sonucu kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, uçağın içinde ne olduğunu dair açıklama yapmadı.


Meksika Kamu Güvenliği Bakanı Alberto Capella, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşları bölgeden uzak durması konusunda uyardı. Capella, uçağın yasa dışı işlerle bağlantılı olduğunu aktardı.


Öte yandan bu yıl uyuşturucu kartellerine ait 6 uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uyuşturucu karteli orduyla çatıştı
Uyuşturucu karteli orduyla çatıştı
Maymun işçiler! Böyle çalıştırıyorlar
Maymun işçiler! Böyle çalıştırıyorlar
İngiltere'den Hafter açıklaması
İngiltere'den Hafter açıklaması
30 bin TL'lik maske ile virüsten korunuyor
30 bin TL'lik maske ile virüsten korunuyor
DSÖ'den korona tedavisiyle ilgili flaş ilaç açıklaması
DSÖ'den korona tedavisiyle ilgili flaş ilaç açıklaması
Alkollü sürücü dehşet saçtı!
Alkollü sürücü dehşet saçtı!
Gurur veren görüntüler! Bayraktar Ukrayna semalarında
Gurur veren görüntüler! Bayraktar Ukrayna semalarında
ABD'de dehşet anları! Aracını kalabalığın üzerine böyle sürdü
ABD'de dehşet anları! Aracını kalabalığın üzerine böyle sürdü
Türkiye'nin yardımları Sancak bölgesine ulaştı!
Türkiye'nin yardımları Sancak bölgesine ulaştı!
Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür
Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür
Amerikan TV'sinden çarpıcı 'FETÖ' haberi
Amerikan TV'sinden çarpıcı 'FETÖ' haberi
Müslümanlar ayrımcılığa maruz kalıyorlar
Müslümanlar ayrımcılığa maruz kalıyorlar
Daha Fazla Video Göster