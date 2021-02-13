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Son dakika haber: Somali'de şiddetli patlama! Parlamento binası önünde patladı

Son dakika haberi...'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Son dakika haber: Somali'de şiddetli patlama! Parlamento binası önünde patladı

Doğu Afrika ülkesi Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başkent Mogadişu'da parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında, patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi.

Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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