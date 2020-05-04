04 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Meksika'da uyuşturucu çeteleri çatıştı

Meksika'da uyuşturucu çeteleri çatıştı

'da rakip çeteleri arasında çıkan çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Ülke basınında yer alan habere göre, Jalisco eyaletine bağlı Guadalajara kentindeki 'nde kimliği belirsiz silahlı kişiler arasında çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2020
ABONE OL
MEKSİKA'DA UYUŞTURUCU ÇETELERİ ÇATIŞTI

'da rakip çeteleri arasında çıkan çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, Jalisco eyaletine bağlı Guadalajara kentindeki 'nde kimliği belirsiz silahlı kişiler arasında çıktı.

Çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti ve bir kişi yaralandı. Yetkililer, olay yerinde çok sayıda silah ve el bombası ele geçirdi.

Soruşturma sürüyor.

300 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi 'nun sürdürdüğü mücadelede ortaya çıkan şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 binden fazla Meksikalının da yerlerinden edildiği belirtilmişti.

120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği bildirilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA