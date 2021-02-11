12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD yine haddini aştı: Skandal Osman Kavala çağrısı! Türkiye'den çok sert tepki

Son dakika: ABD yine haddini aştı: Skandal Osman Kavala çağrısı! Türkiye'den çok sert tepki

Son dakika haberine göre Sözcüsü , yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan 'nın 'derhal serbest bırakılması' çağrısı yaparak haddini aştı. 'dan gelen açıklamalara yanıt veren Dışişleri Bakanlığı, " bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
ABONE OL

Trump sonrası 'nin 'ye yönelik politikalarının nasıl olacağı merak edilirken, sözcülerinin yaptığı açıklamalardan pek bir şeyin değişmeyeceği izlenimi doğuyor.

"KAVALA DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"
Sözcüsü , yaptığı yazılı açıklamada, "Osman Kavala aleyhindeki yanıltıcı suçlamalar, devam eden tutukluluğu ve aleyhindeki davaların birleştirilmesi de dahil olmak üzere yargı sürecinin nihayete ermesinde devam eden gecikmeler, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye saygının altını oymaktadır" ifadelerine yer verildi.

"BARKEY'İN DAHİL EDİLMESİ ENDİŞE VERİCİ"
'un, ABD vatandaşı Dr. Henri Barkey'in, yargı sürecine dahil edilmesi 'endişeyle not ettiği' kaydedilen açıklamada, "Dr. Barkey aleyhindeki suçlamaların temelsiz olduğuna inanıyoruz" denilerek, davanın hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılması gerektiği belirtildi.


"TÜRKİYE, AİHM VE İÇ HUKUK KARARLARINA UYMALI"
Öte yandan açıklamada, "Türkiye'ye AİHM kararlarına uyma ve kendi iç hukuku ve uluslararası yükümlülükleri uyarınca davaya adil, şeffaf ve hızlı bir çözüm getirmesi konusunda ısrar ediyoruz" diye kaydedildi.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE ÇOK SERT OSMAN KAVALA TEPKİSİ
Washington'dan gelen açıklamalara yanıt veren Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan açıklamasına yanıtımızı 28 Temmuz 2020 tarihinde vermiştik. Aynı içerikteki ikinci açıklamanın da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını tekrar hatırlatmak isteriz.

Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır.

AİHM'in Osman Kavala kararının icrasının takibi Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin insan hakları konulu toplantısında gerçekleştirilmektedir. Hükümetimiz bu çerçevede gerekli bilgileri sunmaktadır.

Türk demokrasisine darbe girişiminde bulunan FETÖ elebaşının ülkemize iadesi konusunda hukuki süreçleri bahane gösteren bir ülkenin, Türkiye'de devam eden bir hukuki sürece müdahale etme gayreti ilkesiz ve tutarsız bir yaklaşımdır.

Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Türkiye'nin içişlerine karışan Kati Piri'ye sert tepki: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN TÜRKİYE'NİN İÇİŞLERİNE KARIŞAN KATİ PİRİ'YE SERT TEPKİ: KİRLİ TALEPLERİNLE YAŞLANACAKSIN
Boğaziçi Üniversitesi olaylarının detayları ortaya çıkıyor! Kavala LGBT oyunu ile Türkiye'yi karıştırmak istedi BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ OLAYLARININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR! KAVALA LGBT OYUNU İLE TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRMAK İSTEDİ
Son dakika :15 Temmuz davasında yargılanan Osman Kavala için flaş karar: Tutukluluğu devam edecek SON DAKİKA :15 TEMMUZ DAVASINDA YARGILANAN OSMAN KAVALA İÇİN FLAŞ KARAR: TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK
Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden Osman Kavala kararı: Hak ihlali yok SON DAKİKA: ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN OSMAN KAVALA KARARI: HAK İHLALİ YOK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA