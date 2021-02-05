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Son dakika: Osman Kavala için kritik karar! Gezi ve 15 Temmuz davaları için birleşme kararı

’un Türkiye temsilcisi işadamı  ile eski CIA danışmanı ’in darbe girişimindeki rolüne ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme başkanı, Kavala’nın Gezi olaylarına ilişkin davasına bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinden gelen önemli bir kararı okudu. O kararda, Kavala’nın istinaftan bozulan ile 15 Temmuz davasının birleşmesi uygun görüldü. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinin de duruşma sonunda birleşme konusunda bir karar vermesi bekleniyor.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Son dakika: Osman Kavala için kritik karar! Gezi ve 15 Temmuz davaları için birleşme kararı

Gezi kalkışmasını organize ve finanse etmekle de suçlanan Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne ilişkin yargılandığı davada ikinci duruşma yapılıyor. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme başkanı, Kavala'nın Gezi olaylarına ilişkin davasına bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinden gelen önemli bir kararı okudu. O kararda, istinaf mahkemesinin bozduğu Gezi davası ile Kavala'nın 15 Temmuz davasının birleşmesi konusunda muvafakat (uygun görme) kararı verildiğini bildirildi. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinin de duruşma sonunda birleşme konusunda bir karar vermesi bekleniyor. Verilecek bu kararın ardından yargılamaya hangi mahkemede devam edileceği netleşmiş olacak.

BOZMA GEREKÇESİ OLMUŞTU
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 18 Şubat 2020 tarihinde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın aralarında olduğu 9 sanık hakkında beraat kararı vermiş, İstanbul Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi 3. Ceza Dairesi ise 22 Ocak'ta beraat kararını bozmuştu. İstinaf Mahkemesinin bozma kararında, Kavala'nın davalarının birleştirilmesi gerektiği kaydedilmişti.

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