12 Şubat 2021, Cuma
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Başkan Erdoğan'ın Kiryakos Miçotakis'le ilgili sözleri Yunan basınında!

Başkan Erdoğan'ın grup toplantısında Başbakanı Miçotakis'e "Bana meydan okuma, haddini bil. Eğer bilmezsen demek ki masayı sen tekmeledin, kaçtın. Sen bazı dağlara güveniyorsun, o güvendiğin dağlara kar yağdı, hiçbirinden sana fayda gelmez. Ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın." sözleri ülke basınında büyük yankı uyandırdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Başkan , partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, Başbakanı 'e seslendi.

başbakana net mesajlar gönderen Başkan Erdoğan, "Bana meydan okuma, haddini bil. Eğer bilmezsen demek ki masayı sen tekmeledin, kaçtın. Sen bazı dağlara güveniyorsun, o güvendiğin dağlara kar yağdı, hiçbirinden sana fayda gelmez." dedi.

ERDOĞAN'IN 'ÇILGIN TÜRKLER' İFADESİ YUNAN BASININDA
Erdoğan, konuşmasının devamında "Ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e 'Bak sen bazı dağlara güveniyorsun. O güvendiğin dağlara kar yağdı kar. Onun için 'Çılgın Türkler'i iyi tanıyacaksın' şeklinde konuştu.

ERDOĞAN İNANILMAZ BİR HAMLE BAŞLATTI
Bu açıklamalar, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Çeşitli gazeteler, Erdoğan'ın sözlerini manşetlerine taşıdı.

Başkan Erdoğan'ın "Çılgın Türkler" ifadesine işaret edilerek, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Yunanistan Başbakanı'na inanılmaz bir hamle başlattı." denildi.

"İSTER KABUL EDERSİNİZ, İSTER ETMEZSİNİZ"
Başka bir haberde, Kiryakos Miçotakis'in, "İki devletli çözüm tartışma dışı" şeklindeki sözleri anımsatıldı.

Miçotakis, diğer taraftan "stratejik dış politika hedeflerinin adadaki 'Türk işgalini' sona erdirmek" olduğu yönünde skandal bir ifadeye imza atmıştı.



Yunan medyası, Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'e karşı atağa geçtiği belirtilerek, meselesine ilişkin Erdoğan'ın, "Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz." açıklamasına yer verildi.

"MİÇOTAKİS'E HADDİNİ BİL DEDİ"
Konuyla ilgili olarak haberlerde, Erdoğan'ın, Miçotakis'in kendine meydan okuduğunu söylediği kaydedildi.

Başkan Erdoğan'ın, ayrıca Yunan başbakana yönelik "Haddini bil" sözleri, Yunanistan'da okurlara aktarıldı.

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