Başkan Erdoğan'ın Kiryakos Miçotakis'le ilgili sözleri Yunan basınında!

ERDOĞAN'IN 'ÇILGIN TÜRKLER' İFADESİ YUNAN BASININDA

Erdoğan, konuşmasının devamında "Ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e 'Bak sen bazı dağlara güveniyorsun. O güvendiğin dağlara kar yağdı kar. Onun için 'Çılgın Türkler'i iyi tanıyacaksın' şeklinde konuştu.