Bahamalar'da mahsur kalan 3 kişi bakın nasıl hayatta kalmış! Dünyayı sallayan gerçek
2 erkek ve 1 kadın Bahamalar'da bulunan bir ıssız adada mahsur kaldı. Günlerce yardım bekleyen 3 kişi ABD Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 33 gün sonra kurtarıldı. Adada mahsur kalan 3 kişinin karınlarını nasıl doyurduğu detayı dünya basınını salladı.
33 GÜN FARE YİYEREK HAYATTA KALDILAR
ABD medyası, kurtarılan kişilerin Küba vatandaşı olduğunu ve 33 gün boyunca yakaladıkları farelerle beslenerek hayatta kaldıklarını duyurdu. İsmi açıklanmayan kişilerin, gözaltına alındıktan sonra verdikleri ifadede, teknelerinin alabora olduğunu ve adada mahsur kaldıklarını belirttikleri açıklandı.
HOLLYWOOD FİLMLERİNİ ARATMAYAN OPERASYON
Salı günü gerçekleşen ve Hollywood filmlerini aratmayan kurtarma operasyonunu, ABD Sahil Güvenlik (USCG) ile birlikte bir helikopter ekibi düzenledi.
ABD Sahil Güvenlik helikopter ekibi, Küba ve Florida Keys arasındaki ıssız bir ada olan Anguilla Cay çevresindeki sularda rutin bir hava devriyesi sırasında insanların bayrak salladığını gördüklerini aktardı.
Kurtarılan üç kişinin, ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenler veya denizde kaybolan balıkçılar olabileceği açıklandı.