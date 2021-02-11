ABD Başkanı Joe Biden'dan Pentagon bünyesinde Çin'e karşı "Görev Gücü"

Ç��N'E MÜDAHALE OLACAK MI?

Savunma liderleri ile ulusal güvenlik önceliklerini konuştuklarını ifade eden Biden, askeri güç kullanmaya son çare olarak baktığını ifade etti.

Biden, "Uzun yıllardır devam eden savaşları güvenilir bir şekilde sona erdirmek için Bakan Austin ve dünyadaki diğer liderlerle yakın çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Hitabının ardından Biden, şubat ayının "Siyahi Tarih" ayı olması münasebetiyle, Pentagon'da siyahilerin ABD'deki geçmişine ait fotoğraf ve resimlerin asılı olduğu"Afrikalı Amerikalı Mirası" koridorunu ziyaret etti.