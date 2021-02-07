ABD Başkanı Joe Biden'den Çin'e gözdağı!

ÇİN DEVLET BAŞKANI'NA MESAJ

Şi ile yapacağı ilk görüşmede ona ilişkilerde çatışmaya ihtiyaç olmadığını söyleyeceğini dile getiren Biden, "Ancak aşırı rekabet olacak ve bunu onların bildiği gibi yapmayacağız çünkü O (Şi) da bunun işaretlerini veriyor." dedi.