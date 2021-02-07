08 Şubat 2021, Pazartesi
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ABD Başkanı Joe Biden'den Çin'e gözdağı!

Başkanı , ile ilişkilerinde çatışmacı olmayan fakat rekabetçi bir tutum benimseyecekleri mesajını verdi. Başkanı ile yapacağı ilk görüşmede ona ilişkilerde çatışmaya ihtiyaç olmadığını söyleyeceğini dile getiren Biden, "Ancak aşırı rekabet olacak ve bunu onların bildiği gibi yapmayacağız çünkü O (Şi) da bunun işaretlerini veriyor." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.02.2021 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
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ABD Başkanı Joe Biden'den Çin'e gözdağı!

Biden, televizyonuna verdiği röportajda, - ilişkilerini önceki Başkan yönetiminden farklı bir tarzda yürüteceklerini belirterek, "Aşırı rekabet olacak ve bunu onların bildiği gibi yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Biden, yönetimi ile çatışmaya dayalı olmayan ilişkiler kurmayı amaçladıklarını ancak daha rekabetçi olacaklarını vurguladı.

Başkanı 'i her ikisinin de devlet başkanı yardımcılığı yaptıkları dönemden tanıdığını ifade eden Biden, Şi hakkında "Çok akıllı, çok sert fakat bedeninde tek bir küçük demokratik kemik dahi bulunmayan biri." yorumunda bulundu.

ÇİN DEVLET BAŞKANI'NA MESAJ

Şi ile yapacağı ilk görüşmede ona ilişkilerde çatışmaya ihtiyaç olmadığını söyleyeceğini dile getiren Biden, "Ancak aşırı rekabet olacak ve bunu onların bildiği gibi yapmayacağız çünkü O (Şi) da bunun işaretlerini veriyor." dedi.

Biden, yönetiminden farklı olarak ilişkilerde "uluslararası kurallara odaklanan bir yol benimseyecekleri" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Biden, 4 Şubat'ta Dışişleri Bakanlığında yaptığı dış politika içerikli konuşmasında Çin'i "ABD'nin en önemli küresel rakibi" şeklinde tanımlamıştı.

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