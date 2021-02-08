ABD yönetiminden İran'a gözdağı: Aynı şeyi yapacağız

PUTIN GÖRÜŞMESİNDE "YENİ START" DETAYI

Öte yandan Psaki, Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesine de atıf yaparak, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılması takviminin dar olması nedeniyle iki ismin söz konusu görüşmeyi yaptığını söyledi.

Sözcü, bu görüşmede, Biden'ın Putin'e "Rusya'nın birçok adımından dolayı duyduğu endişeyi de" dile getirdiğini kaydetti.

Psaki, Biden'ın hala neden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmediği ile ilgili bir soruya, "Başkan henüz tüm küresel liderlerle görüşmedi, elbette görüşeceklerdir." yanıtını verdi.

"TRUMP KARARI SENATOYA AİTTİR"

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Senatoda yarın başlayacak olan azil yargılamasına ilişkin Başkan Biden'ın pozisyonu sorulan Psaki, "Bu karar artık Senatoya aittir. Başkan Biden artık Senatoda değil, Trump'ın başkanlık için uygun olmadığını düşündüğü için seçimlere girdi ve kazandı. Artık ülke meselelerine odaklanmış durumda." değerlendirmesini yaptı.

Psaki ayrıca, Trump'ın istihbarat brifinglerini alıp almaması kararının ilgili kurumlarda olduğunu ancak Biden'ın "Trump'ın bu brifingleri almaması gerektiğine inandığını" ifade etti.