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Son dakika: Almanya'dan Rusya'ya misilleme

haberi... , ’nın 3 Avrupalı diplomatı sınır dışı etmesinin ardından bir diplomatı "istenmeyen adam" ilan etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Son dakika: Almanya'dan Rusya'ya misilleme

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 18 Nisan 1961'deki Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğindeki bir çalışanın "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu adımla Alman hükümetinin 5 Şubat'ta Rusya'nın aldığı karara tepki gösterdiği ifade edildi.

Rusya'nın, aralarında Almanya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki bir çalışanın da bulunduğu birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinden diplomatı sınır dışı ettiği anımsatılan açıklamada, "Bu karar hiçbir şekilde haklı değildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu Alman diplomatın, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi çerçevesinde yasal yollarla, gelişmeler hakkında yerinde bilgi edinme görevini yerine getirdiği kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 5 Şubat'ta Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a destek için yapılan yasa dışı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Almanya, Polonya ve İsveç büyükelçiliklerinden 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

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