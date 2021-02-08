08 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Alman gazetesi noktayı koydu: Yunanistan boş bir rüyada!

Alman gazetesi noktayı koydu: Yunanistan boş bir rüyada!

Son dakika haberi...  Alman medyasındaki bir makalede, Yunanistan ve 'nin (GKRY) etrafındaki planları için 'boş bir rüya' veya 'ölü doğum' tanımı yapıldı, 'nın kararı hatırlatıldı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
ABONE OL
Alman gazetesi noktayı koydu: Yunanistan boş bir rüyada!

gazetesinde yer alan makalede, 'nın münhasır bölge görülmesinin hiçbir zaman uluslararası hukukta uygulanabilirlik şansı olmadığı anlamına geldiği belirtilerek, "Bunun 'boş bir rüya' veya 'ölü doğum' olmasına ilişkin Uluslararası Adalet Divanının (UAD) bir kararına atıf yapılabilir." ifadesine yer verildi.

Makalede, Yunanistan ve GKRY'nin Meis Adası'ndaki iddialarına ilişkin UAD'ın açıklarındaki Adaları için verdiği karar hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu anlaşmazlıkta, adaların durumunun Nikaragua kıyılarında Kolombiya'ya ait münhasır ekonomik bölge oluşturamayacağı kararı çıkmıştı. Makalede, bu kararın Avrupa'daki coğrafi yapıya uygulandığında Akdeniz'de bir Yunanistan-Kıbrıs bölgesinin hiçbir zaman uluslararası hukukta uygulanabilirlik şansı olmadığı anlamına geldiği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku'na göre, ikamet edilen her ada kendi münhasır ekonomik bölgesine sahip. Ancak UAD, ara bulucu kararlarda nüfusun büyüklüğü ve kıyı uzunluğu gibi gerekçelerle karşı kıyı devletinin iddialarını göz önünde bulunduruyor. Meis örneğinde, Türkiye'nin güney sahili en az 20 kat daha uzun."

"12 KİLOMETREKARELİK BİR YUNAN TOPRAĞI, TALEPTE BULUNUYOR"

Başbakan hükümetinin kendisi için maksimalist pozisyonlar formüle etmemiş olması halinde 'nin tezlerini inandırıcı bir şekilde eleştirebileceğine işaret edilen makalede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bu, her şeyden önce Yunanistan ve Kıbrıs'ın doğrudan birbiriyle birleştiği varsayılan 'ortak bir münhasır ekonomik bölge' iddiaları için geçerlidir. Atina, Türkiye kıyısı açıklarında çok küçük olan Yunan Meis Adası'nın böyle bir bölgesi olduğu gerekçesini sunuyor. Atina, Türkiye'nin görüş mesafesindeki 300 nüfuslu bu Ada ile yerleşimin olmadığı yan adaların güneye doğru 200 deniz millik bir Yunan münhasır ekonomik bölgesi oluşturduğunu iddia ediyor.

Bu ise şu anlama geliyor; 12 kilometrekarelik bir Yunan toprağı, denizde yaklaşık 40 bin kilometrekarelik münhasır ekonomik bölge talebinde bulunuyor. Bu devasa bölgenin, Yunan ve Kıbrıs münhasır ekonomik bölgeleri arasında da bağ kuracağı belirtiliyor."

Makalede, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'nin rejiminin Meis Adası konusunu benzer şekilde gördüğü ve Yunanistan ile Mısır Ağustos 2020'de 'deki yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalamış olmalarına rağmen Kahire'nin, Meis meselesini dikkate almayı reddettiği belirtildi.

Son dakika: Türkler karşısında şansınız yok! Almanya'dan Yunan'a uyarı SON DAKİKA: TÜRKLER KARŞISINDA ŞANSINIZ YOK! ALMANYA'DAN YUNAN'A UYARI
Yunanistan'ın Türkiye karşıtı hamlesi Almanya'dan döndü Reis hazımsızlığı çöktü YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE KARŞITI HAMLESİ ALMANYA'DAN DÖNDÜ REİS HAZIMSIZLIĞI ÇÖKTÜ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA