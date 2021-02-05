Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Rusya'ya mesaj: 3 ülkeyle dayanışma içerisindeyim

Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yoluyla yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

"RUSYA AVRUPA'DADIR..."

Almanya ile ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini anlatan Macron, "Rusya ile ortak tarihi ve coğrafyamız bulunuyor. Rusya Avrupa'dadır. Rusya ile sürekli ilişkimizin olması çıkarımızadır. Bunu Şansölye Merkel ile ayrı ayrı ve beraber yapıyoruz. Bunun devam etmesi önemli." dedi.

Macron, Rusya ile anlaştıkları ve anlaşamadıkları konuların bulunduğunu aktardı.