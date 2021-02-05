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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Rusya'ya mesaj: 3 ülkeyle dayanışma içerisindeyim

Fransa Cumhurbaşkanı , Rusya ile aralarında "katı diyalog" olmazsa Avrupa'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını belirtti. Bu mesajı veren Macron'un açıklamalarına "Rus muhalif Aleksey Navalnıy olayı ile ilgili başından sonuna kadar olanları kınıyorum. Zehirlenmesini, hapis cezası verilmesini ve Rusya'nın Alman, Polonyalı ve İsveçli diplomatları sınır dışı etme kararını kınıyorum. Siyasi tansiyonlar böyle yönetilmez. Bu 3 ülke ile dayanışma içerisindeyim." sözleri dikkat çekti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Rusya'ya mesaj: 3 ülkeyle dayanışma içerisindeyim

, Başbakanı ile video konferans yoluyla yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

"RUSYA AVRUPA'DADIR..."

Almanya ile ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini anlatan Macron, "Rusya ile ortak tarihi ve coğrafyamız bulunuyor. Rusya Avrupa'dadır. Rusya ile sürekli ilişkimizin olması çıkarımızadır. Bunu Şansölye Merkel ile ayrı ayrı ve beraber yapıyoruz. Bunun devam etmesi önemli." dedi.

Macron, Rusya ile anlaştıkları ve anlaşamadıkları konuların bulunduğunu aktardı.

RUSYA İLE DİYALOG MESAJI

"Stratejik olarak benim gözümde önemli olan, Rusya ile katı diyalog olmazsa Avrupa'da barış, güvenlik ve istikrar sağlanamaz." ifadesini kullanan Macron, Rusya ile diyalog içerisinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

"3 ÜLKE İLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİM"

Macron, "(Rus muhalif Aleksey) Navalnıy olayı ile ilgili başından sonuna kadar olanları kınıyorum. Zehirlenmesini, hapis cezası verilmesini ve Rusya'nın Alman, Polonyalı ve İsveçli diplomatları sınır dışı etme kararını kınıyorum. Siyasi tansiyonlar böyle yönetilmez. Bu 3 ülke ile dayanışma içerisindeyim." diye konuştu.

Emmanuel Macron, 'nin aşı stratejisinin doğru bulduğunu ve savunduğunu sözlerine ekledi.

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