Son dakika: Kovid-19'un ortaya çıkması ile ilgili flaş iddia

Bilim insanları, araştırma kapsamda, sıcaklık, yağış ve bulutluluk oranı gibi değerleri kullanarak dünyanın bir asır önceki bitki örtüsünün bir haritasını çıkararak, yarasaların dünya üzerindeki dağılımını ve farklı türde yarasaların yaşamak için ihtiyaç duydukları bitki örtüsü koşullarını inceledi.

Araştırmada, küresel ısınmanın yarasaların yaşam alanı olan ormanların gelişimine katkı sağladığı, bu değişiminin de farklı türde yarasalar için uygun yaşam koşulları hazırladığı tespit edildi.