BM'den Rusya'ya Navalnıy çağrısı

Rus muhalif Navalnıy'a hapis kararından sonra muhaliflerin sokağa çıktığını ve dün gözaltına alınanların sayısının 1400'e kadar çıktığına dair haberler olduğunu belirten Shamdasani, "Rusya'daki yetkilileri, barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarını kullandıkları için dün ve son birkaç haftadır ülke çapında düzenlenen protestolarda gözaltına alınanların tamamını derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.