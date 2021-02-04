Sıfır vaka ile örnek gösteriliyordu! O ilde hasta ziyareti pahalıya patladı: 30 kişi koronaya yakalandı

Hastalığın bulaşma hızını anlatmak için bu durumu örnek gösteren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan, "Bir diğer konu ise taziye ve hastaneden çıkan kişilere yapılan geçmiş olsun ziyaretleri. Öyle bir örnek bugün geldi.