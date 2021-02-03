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Diyarbakır’ın bir ilçesinde daha koronavirüs vaka sayısı sıfıra indi

Koronavirüsün pik yaptığı dönemlerde vaka sayısının yüzde 45’lerde olduğu ’ın ilçesinde son bir hafta içinde vaka sayısı sıfıra indi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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Diyarbakır’ın bir ilçesinde daha koronavirüs vaka sayısı sıfıra indi

Mezralarla birlikte 198 köye sahip olan 120 bin nüfuslu Bismil ilçesinde koronavirüs vaka sayısı sıfıra indi.

Denetimler, jandarma ve zabıta ekipleri ile filyasyon görevlilerinin çalışmasının ardından korona virüs vaka sayısında sıfırı gördüklerini kaydeden Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, "İnşallah bize rehavet oluşturmadan, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sıfır sayısında istikrar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Şu anda Bismil Devlet Hastanemizde yatan 1 pozitif hastamız var. Bismil Devlet Hastanesinde inşallah yeni vakalar görmeden bu pandemiyi atlatacağız. Haftalık bazından ortalama yüzde 97 bir başarı sağladık. Salgın sürecindeki kısıtlamalara uyan Bismilli kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

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