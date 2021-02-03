03 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'den son dakika vize açıklaması: Yıllar alabilir...

ABD'den son dakika vize açıklaması: Yıllar alabilir...

Son dakika haberi... ABD Eski Başkanı Donald Trump’ın vize başvurularına getirdiği sınırlamalar ve coronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlemlerinde normale dönülmesinin yıllar alabileceği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
ABONE OL
ABD'den son dakika vize açıklaması: Yıllar alabilir...

New York Times'ın Dışişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, şu an birinci derecede aile yakınları için 380 binden fazla başvurusunun sırada beklediği ifade edildi.

ABD vatandaşlarıyla evli olanların veya yeşil kart sahiplerinin öncelik verilen birinci dereceden aile yakınları için göçmenlik vizesi başvurularının normalde 11 ila 17 ay sürdüğü ancak yığılmalar ve salgın sebebiyle bu süreye en az 1 yıl daha eklenebileceği vurgulandı.

ABD konsolosluklarında normalde her yıl yaklaşık yarım milyon göçmene vize verildiği ancak Trump'ın iktidarında bu işlemlerin askıya alınması nedeniyle başvurularda büyük bir yığılma meydana geldiği aktarıldı.

2020'DE 1,4 MİLYAR DOLAR KAYIP YAŞANDI

ABD Başkanı Joe Biden'in göreve gelir gelmez Trump'ın göçmen ve vize politikalarını geri çeviren kararnameler imzalamasına rağmen bunlara ek olarak salgın nedeniyle çalışma kapasitesi sınırlanan ABD konsolosluklarında, normale dönmenin yıllar alacağı uyarısında bulunuldu.

Konsolosluklardaki çalışan sayısı azlığının yanı sıra bütçe sıkıntısının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Konsoloslukların yıllık 3,5 milyar dolar olan bütçesinin çoğunun vize işlem masraflarından elde edildiği ancak vize vermelerdeki düşüşler nedeniyle 2020'de 1,4 milyar dolar kayıp yaşandığı kaydedildi.

Danimarka Kovid-19 pasaportu için hazırlıklara başladı DANİMARKA KOVİD-19 PASAPORTU İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI
e-Devlet'ten 2020'de kimlik kartı, ehliyet ve pasaport randevusu için yapılan başvuru sayısı 8 milyonu geçti E-DEVLET'TEN 2020'DE KİMLİK KARTI, EHLİYET VE PASAPORT RANDEVUSU İÇİN YAPILAN BAŞVURU SAYISI 8 MİLYONU GEÇTİ
Vize istemeyen ülkeler 2021 | Türk pasaportu kaç ülkeye vizesiz | İşte yeni sıralama VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER 2021 | TÜRK PASAPORTU KAÇ ÜLKEYE VİZESİZ | İŞTE YENİ SIRALAMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA