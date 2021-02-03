İsviçre koronavirüs aşısına onay vermedi! AstraZeneca yetersiz bulundu

EK VERİLERE İHTİYAÇ VAR

Swissmedic tarafından yapılan yazılı açıklamada, AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıya henüz onay verilmediği belirtilerek, "AstraZeneca aşısı ile ilgili olarak şimdiye kadar sunulan ve analiz edilen veriler henüz onay vermek için yeterli değil. Aşının güvenliği, etkinliği ve kalitesi hakkında daha fazla bilgi elde etmek için yeni çalışmalardan elde edilecek ek verilere ihtiyaç var." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AstraZeneca aşısına ilişkin kesin bir değerlendirme yapılabilmesi için Kuzey ve Güney Amerika'da devam eden Faz 3 denemelerinden elde edilecek verilerinin sunulması ve analiz edilmesi gerektiği kaydedildi.