03 Şubat 2021, Çarşamba
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İtalya'da Covid-19'dan can kaybı ne kadar oldu? Aşılamada son durum ne?

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 477 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 89 bin 820'ye yükseldi. Öte yandan İtalya'da 3 Şubat tarihinden bu yana 2 milyon 166 bin 53 doz aşısı yapıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.02.2021
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İtalya'da Covid-19'dan can kaybı ne kadar oldu? Aşılamada son durum ne?

İtalya'da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 279 bin 307 testte 13 bin 189 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 milyon 583 bin 790'a yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 477 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 89 bin 820'ye yükseldiğini ifade etti.

Son 24 saat içinde 15 bin 748 kişinin iyileştiğini aktaran Bakanlık, ülkedeki toplam aktif Covid-19 vaka sayısının ise 434 bin 722'ye düştüğünü açıkladı.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 69 kişi azalarak 2 bin 145'e yükseldi.

İtalya'da 3 Şubat tarihinden bu yana 2 milyon 166 bin 53 doz Covid-19 aşısı yapıldı.

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