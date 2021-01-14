Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Vize istemeyen ülkeler 2021 | Türk pasaportu kaç ülkeye vizesiz | İşte yeni sıralama Vize istemeyen ülkeler 2021 | Türk pasaportu kaç ülkeye vizesiz | İşte yeni sıralama Dünyanın en güçlü pasaportları 2021 | Türk pasaportu kaç ülkeye vizesiz | Türkiye'den vize istemeyen ülkeler 2021 | Her yıl açıklanan dünyanın en güçlü pasaportları listesinde bu yıl, büyük sürprizler var. Pandemi nedeniyle kısıtlanan uluslararası uçak yolculukları, pasaportlara olan ilgileri değiştirdi. İşte dünyanın en güçlü pasaportları ve vize istemeyen ülkeleri... Giriş Tarihi: 14.01.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 12:43
Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2021 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı. Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanıyor. Endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor. İşte dünyanın en güçlü pasaportları...
MACARİSTAN
181 vizesiz ülke
GALERİ DEVAM EDİYOR KANADA
183 vizesiz ülke
AVUSTRALYA
184 vizesiz ülke.
Avustralya ile birlikte Yunanistan, Malta ve Çekya aynı puana sahip
ÇEKYA
184 vizesiz ülke.
Çekya ile birlikte Yunanistan, Malta ve Avustralya aynı puana sahip.