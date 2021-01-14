Vize istemeyen ülkeler 2021 | Türk pasaportu kaç ülkeye vizesiz | İşte yeni sıralama

Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2021 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı. Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanıyor. Endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor. İşte dünyanın en güçlü pasaportları...

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