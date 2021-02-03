03 Şubat 2021, Çarşamba
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Danimarka Kovid-19 pasaportu için hazırlıklara başladı

'da Maliye Bakan Vekili Bödskov, dijital yeni tip koronavirüs (Covid-19) pasaportu hazırlıklarına başlandığını bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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Danimarka Kovid-19 pasaportu için hazırlıklara başladı

Maliye Bakan Vekili Bödskov, düzenlediği basın toplantısında, iş dünyasının temsilcileriyle dijital Kovid-19 pasaportu hazırlamak için teknolojik altyapı çalışmalarına başladıklarını, sonuca ulaşmanın aylar sürebileceğini belirtti.

Dijital Kovid-19 pasaportunun teknolojik altyapısıyla ilgili bilgi veren Bödskov, "Önemli olan doğru teknolojik çözümü bulmak. Bu sayede kültürel ve toplumsal yaşamda, özellikle iş seyahatleri olmak üzere yurt dışı seyahatlerinde kullanılacak teknolojik bir çözüm sunacağız." dedi.

Danimarka Ticaret Odası (Dansk Erhverv) Direktörü Brian Mikkelsen, Kovid-19 pasaportundan beklentilerinin yüksek olduğunu ve uzun süredir üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Mikkelsen, iş dünyasının Kovid-19 pasaportunun özellikle yeme-içme sektörü, festival gibi etkinlikler ve iş seyahatleri için imkan sağlamasını umduğunu söyledi.

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