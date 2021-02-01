ABD'den şoke eden Kovid-19 tablosu! Ölenlerin sayısı 452.000'i aştı

EN FAZLA VAKA CALIFORNIA'DA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Vaka sayısı bakımından California 3 milyon 309 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 383 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 721 binden fazla vakayla Florida izliyor.