01 Şubat 2021, Pazartesi
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ABD'den şoke eden Kovid-19 tablosu! Ölenlerin sayısı 452.000'i aştı

Coronavirüsün merkezi haline gelen 'de can kayıpları artıyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1901 artarak 452 bin 291'e yükseldi. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 43 bin 701 ölümle ilk sırada yer alıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
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ABD'den şoke eden Kovid-19 tablosu! Ölenlerin sayısı 452.000'i aştı

SON DAKİKA: 'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 112 bin 129 artışla 26 milyon 769 bin 38'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1901 artarak 452 bin 291'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 404 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 312 milyon 137 bini geçti.

EN FAZLA VAKA CALIFORNIA'DA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Vaka sayısı bakımından 3 milyon 309 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 383 bini aşkın vakayla ve 1 milyon 721 binden fazla vakayla izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 43 bin 701 ölümle ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 758 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 204 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

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